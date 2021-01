“Se questo governo senza numeri dovesse restare in carica saranno opportunisti e voltagabbana a dettarne l’agenda. L’Italia non può permetterselo. Per superare questa crisi economica bisognerà avere un governo autorevole e, non nascondiamocelo, si potrà ottenere solo con le elezioni”.

Lo ha detto ai Tg il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.