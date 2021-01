Governo, Roscani (GN-FdI): vogliamo andare al voto, l’Italia ha bisogno di Patrioti (video)

“Si è da poco concluso il flash mob di Gioventù Nazionale per chiedere elezioni subito. La manifestazione si è svolta fuori dal Senato durante la votazione che deciderà la sorte di questo debole governo.

Noi di Gioventù Nazionale riteniamo siano vergognosi questi giochi di palazzo per rimanere attaccati alle poltrone.

L’Italia non si merita di essere governata da una maggioranza unita dalla sola sete di potere, chiediamo al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere e di darci, finalmente, la possibilità di andare al voto.

Il paese, in questo momento, ha bisogno di essere guidati da Patrioti che vogliono difendere l’Italia.

E’ quanto dichiarato da Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

