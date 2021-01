«Banchi a rotelle un patrimonio per il futuro delle scuole? Certo, in futuro li esporranno per ricordare l’incapacità di chi ha governato l’Italia in questa delicata fase».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in merito a una dichiarazione del ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, sull’importanza dei banchi a rotelle per la scuola italiana.