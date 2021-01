Venezuela, Cirielli: Pd e M5S complici del comunista Maduro. Conte venga in Parlamento

“Pd e M5S, con la loro astensione sulla risoluzione di condanna del Parlamento europeo contro Maduro, dimostrano di essere politicamente complici di un dittatore comunista che ha ridotto alla povertà il popolo del Venezuela”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e membro della Commissione Affari Esteri Edmondo Cirielli: “Il premier Conte prenda immediatamente le distanze da questa incomprensibile e scellerata posizione e venga in Parlamento per chiarire quali siano i rapporti tuttora in corso tra il Governo italiano e il regime sanguinario venezuelano, alla luce anche della sconcertante decisione di Poste Italiane di presentare il francobollo commemorativo in occasione del centenario del congresso di fondazione del Partito Comunista Italiano. Non bisogna dimenticare, inoltre, che il Parlamento europeo ha condannato, equiparandoli, sia il comunismo che il nazismo. Ritengo, quindi, che per i crimini che il feroce dittatore continua a commettere contro la sua gente, l’Italia non possa continuare a ritenerlo come un interlocutore” conclude Cirielli.

