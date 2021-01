PcI, Meloni: Mentre Nazione è in ginocchio Conte, Di Maio e Zingaretti spendono 400 mila euro per foraggiare ricorrenze comuniste

“Governo giallorosso spudorato: il Ministro dei Giovani e dello Sport, Vincenzo Spadafora, stanzia 400 mila euro per le celebrazioni della fondazione del partito comunista italiano. Ecco come vengono spesi i soldi degli italiani: mentre la Nazione è in ginocchio, le famiglie sulla soglia della povertà e migliaia di imprese rischiano di chiudere, Conte, Di Maio e Zingaretti si occupano di foraggiare le ricorrenze comuniste. Che amarezza”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.