Governo. Lollobrigida: Elezioni per risolvere i problemi della nazione (video)

“I governi nascono per governare e non per lasciare qualcuno incollato alle poltrone o per tenere in piedi un Parlamento che non è in grado di trovare una maggioranza che affronti con efficacia la crisi economica e sanitaria. Basta con questo balletto insopportabile e con questa ricerca a tutti i costi di un accordo tra partiti che si sono contrastati in campagna elettorale. Fratelli d’Italia chiede le elezioni, che si sono tenute negli Stati Uniti e in Portogallo e ci saranno in mezza Europa, per avere un esecutivo che risolva i problemi della Nazione”.

Lo ha detto intervenendo a Speciale Tg1 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.