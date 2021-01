Governo, Meloni: Italia non si merita questo schifo

«Bollettino Lunedi 25 gennaio:

-l’Italia rischia di essere esclusa dai giochi olimpici di Tokyo 2021

-le imprese sono in ginocchio e i ristoratori manifestano in piazza

-l’Europa bacchetta l’Italia per i ritardi sul Recovery Fund

-emerge un buco da quasi 16 miliardi di euro nei conti dell’Inps

-Un milione e duecentomila lavoratori sono ancora in attesa della cig che non arriva.

Cosa fa il Governo davanti a tutto questo? Passa l’intera giornata a occuparsi di beghe di Palazzo.

Conte sì, Conte no, Conte ter. Dimissioni si, dimissioni no, dimissioni domani.

L’Italia non si merita questo schifo».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni