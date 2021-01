Mafia, Varchi: Incapacità di Governo ne favorisce radicamento

“I fatti emersi a seguito degli arresti di stanotte confermano quanto abbiamo denunciato per mesi: l’incapacità del Governo di fronteggiare l’emergenza economica ha consentito un maggiore radicamento della mafia che si è sostituita allo Stato nel sostegno alle famiglie in difficoltà economica, provvedendo al loro sostentamento. Dove ci sono difficoltà e bisogni, la criminalità organizzata trova una strada spianata per operare a discapito degli ultimi. Ora più che mai, è necessario che lo Stato faccia sentire la propria presenza sul territorio, al fine di arginare un fenomeno tanto complesso quanto rischioso. Come ho già denunciato più volte, dove non arriva lo Stato, arriva la mafia. Dobbiamo fare di tutto affinché questo non accada. Esprimo soddisfazione per la brillante operazione condotta”.

Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia.