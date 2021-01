Olimpiadi, Rampelli: Rispetto per gli atleti azzurri e i loro sacrifici

“Gravissima la notizia secondo cui il Cio mercoledì prossimo potrebbe ufficializzare l’esclusione dell’Italia dalle Olimpiadi di Tokyo. Si tratterebbe di un caso politico senza precedenti, il primo nella storia italiana.

Conte, prima di dimettersi, abbia un sussulto ed eviti allo sport azzurro la possibile figuraccia mondiale. Basta un decreto legge che restituisca autonomia al Coni dopo il suo sostanziale svuotamento in favore di un altro organismo ‘Sport & Salute’ voluto con l’intenzione di far mettere al governo le mani sullo sport italiano e il suo business.

Il pericolo per l’Italia, peraltro, è anche doppio poiché sospesi i finanziamenti del Cio potrebbero saltare anche i giochi di Milano-Cortina 2026.

E oltre al danno anche la beffa, perché il rischio è di arrivare a Tokyo senza bandiera, senza inno e con i nostri atleti che gareggerebbero come indipendenti, dopo aver fatto mille inauditi sacrifici per prepararsi alla più importante festa dello sport del mondo. Conte e Spadafora abbiano rispetto per gli atleti”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.