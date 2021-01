Covid, Meloni: Disastrosa gestione Arcuri assume contorni grotteschi, Italia non merita mix incapacità e delirio di onnipotenza

«Assume contorni grotteschi la disastrosa gestione Arcuri dell’emergenza Covid. Il “super” commissario voluto da Conte e Speranza cerca sponsor per finanziare i suoi costosissimi (e inutili) padiglioni primula e promette allettanti ‘premi e cotillon’: chi offrirà un contributo superiore a 400 euro riceverà “una nota ufficiale di ringraziamento” del commissario, chi sborserà 400 mila euro per “adottare una primula” sarà omaggiato da una targa “delle dimensioni indicative di 50cmx50cm”. Un mix di incapacità e delirio di onnipotenza che l’Italia non merita, frutto di un governo di cialtroni. Vergognoso».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.