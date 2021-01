“In questi giorni gli italiani stanno assistendo ad uno squallido mercato delle vacche messo in atto dal governo e dalla maggioranza. Mettere insieme partiti con programmi diversi o con transfughi dell’ultima ora non porterà ad un esecutivo stabile in grado di fronteggiare la crisi e dare risposte ai cittadini. Fratelli d’Italia non si presterà a sostenere nessun tipo di governicchio e ritiene il voto l’unica risposta utile per la Nazione”.

Così Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia.