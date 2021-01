De Priamo – Pellegrino: Federica Angeli condanni 1727WRLDSTAR e rassegni incarico

“Il rapper 1727Wrldstar, reso celebre dal video in cui si riprendeva mentre correva in auto per poi sbattere contro un muro, è stato oggi arrestato per possesso di droga, ricettazione di timbro medico e per aver picchiato la compagna con una spranga di ferro riducendola in condizioni molto gravi. “Insomma, non proprio un modello al quale i ragazzi dovrebbero ispirarsi, eppure ritenuto un interlocutore per le istituzioni da Federica Angeli, delegata del sindaco per legalità, che alcune settimane fa si era addirittura recata a Piana del Sole per incontrarlo e ‘farsi spiegare i problemi delle periferie romane’ “. Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di FdI, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Cinzia Pellegrino coordinatore nazionale del dipartimento tutela Vittime. “Se da un lato la Angeli non avrebbe potuto prevedere che il Corretini maltrattasse la compagna, dall’altro stupisce che abbia potuto dare credito a un personaggio cosi’ controverso e violento e che ne abbia addirittura rivendicato con orgoglio l’incontro – aggiungono gli esponenti di FdI -. Il ruolo di una delegata del sindaco avrebbe dovuto esigere interlocutori di più alto spessore morale e non fermarsi ad inseguire banalmente un infuencer di Instagram. Pertanto, dalla Angeli ci aspettiamo innanzitutto una ferma condanna della violenza perpetrata dal rapper e le conseguenti dimissioni dal suo incarico”.

Condividi