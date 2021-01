Deidda: Fratelli d’Italia in piazza al fianco della Federmep, associazione di categoria nazionale matrimoni ed eventi privati

“Questa mattina, in piazza del Pantheon, ho portato il sostegno di Fratelli d’Italia alla FEDERMEP, Feder Matrimoni ed Eventi Privati (Associazione di categoria nazionale che rappresenta tutti i professionisti e le aziende del settore). Chiedono di poter lavorare in sicurezza con dei protocolli rigidi e di non essere più inseriti in un’unica grande categoria di eventi, perché presentano al loro interno delle specificità. Serve, dunque, un immediato tavolo di confronto con l’Esecutivo, ristori per tutto l’anno e basta ragionare per Codici Ateco, in quanto moltissimi settori rischiano di rimanere esclusi. Mentre Pd e 5 Stelle si stanno accordando per salvare le poltrone, noi continuiamo a lavorare, ascoltare e portare la nostra solidarietà alle tante categorie abbandonate dal Governo giallorosso”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI.

Condividi