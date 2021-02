Dipartimento Nazionale politiche della navigazione: Seguiamo con attenzione vicenda 3 navi italiane ferme in porti cinesi

Il Natale si approssima e non sembra sbloccarsi la situazione delle tre navi italiane ferme in rada in porti cinesi .Permane il divieto della Cina alla riapertura dei porti per merci provenienti dalla Australia il che non consente l’avvicendamento dei marittimi italiani a bordo da ormai più di una anno. Il Dipartimento nazionale politiche della navigazione di Fratelli d’Italia attraverso il responsabile Luigi Lanera segue la vicenda facendo sentire la nostra vicinanza ai marittimi a bordo e sollecita le autorità italiane interessate a fare tutto il possibile per riportare a casa i marittimi italiani, alcuni ormai da più di una anno a bordo, tenuto anche conto che trattasi di una partita ”tutta economica”.

Condividi