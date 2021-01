Governo. Lollobrigida: Con inciucio mediazione al ribasso a danno italiani (video)

“Cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia. Se si va ad aumentare la confusione sommando delle incomprensioni programmatiche la soluzione non migliora. In Parlamento ci sono forze politiche che hanno idee alternative sull’immigrazione, sulla Giustizia e sul rapporto con l’Europa. E allora immaginare che si possa trovare non una maggioranza politica ma solamente numerica è velleitario. Serve una soluzione rapida ed è quella del voto”. Lo ha detto a Porta a Porta il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “Noi non entreremo in un governo che non derivi dal consenso popolare, lo abbiamo già fatto nel Conte 1 e ovviamente nel Conte 2. Con l’inciucio la mediazione è sempre al ribasso a danno degli italiani. Crediamo che la via maestra desiderata dagli elettori sia quella delle elezioni anche per avere un Parlamento sia rappresentativo sia ridotto nei numeri, come conseguenza del referendum sul taglio dei parlamentari”, ha concluso Lollobrigida.

