Mafia nigeriana, Meloni: Focus direzione centrale polizia criminale conferma denuncia FdI, Governo e forze politiche riconoscano questa emergenza

«Il focus della Direzione centrale della Polizia Criminale pubblicato sul sito del Viminale mette finalmente in luce quanto Fratelli d’Italia denuncia ormai da anni: la mafia nigeriana ha preso di mira l’Italia e sta cercando di espandersi nella nostra Nazione. Quando per primi denunciammo questo fenomeno, la sinistra ci attaccò dicendo che non esisteva alcun problema legato alla mafia nigeriana e che, anzi, era una nostra invenzione per seminare odio. Ora spero che il Governo e tutte le forze politiche riconoscano questa emergenza senza voltarsi dall’altra parte».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.