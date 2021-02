Covid, Meloni: Governo faccia decreto urgente per sospendere canone Rai per bar, ristoranti e pubblici servizi

«Chiedere a bar, ristoranti, alberghi e pubblici esercizi di pagare il canone RAI per il 2021 è un oltraggio. Entro domani migliaia di attività chiuse per decreto o che non incassano nulla da mesi e aspettano i ristori dovranno versare allo Stato importi che possano arrivare fino a 7 mila euro. Il Governo ascolti il grido d’aiuto delle associazioni di categoria e faccia un decreto urgente per sospendere il pagamento di questa tassa. Questo settore non deve un euro in più allo Stato: nel 2020 ha già versato il canone senza però fruire del servizio, salvo che per vedere le insopportabili conferenze stampa di Conte».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.