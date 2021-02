Recovery, FdI: Più risorse per ricostruzione post terremoto

Grazie a FDI capitolo dedicato a territori colpiti da sisma

“Questa mattina così come richiesto da Fratelli d’Italia, il Commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini è stato audito in commissione Bilancio alla presenza dei presidenti delle regioni colpite dal sisma. Grazie alla nostra perseveranza, nel Recovery Plan è stato previsto un capitolo di spesa dedicato alla ricostruzione. Purtroppo però, l’attuale importo di 1,8 miliardi di euro non è sufficiente e per questo motivo ne proporremo l’incremento. Dobbiamo essere consapevoli che città come Amatrice, Accumoli, Arquata e tante altre, avranno un futuro di ripopolamento solo se investiremo anche sui collegamenti, non solo stradali e ferroviari, ma anche digitale e del web. Fratelli d’Italia ha presentato numerosi emendamenti al decreto Milleproroghe per chiedere la proroga di tutte le agevolazioni fiscali per i cittadini dei territori colpiti dal sisma, compreso il credito d’imposta. Il nostro auspicio è che queste proroghe avanzino parallelamente allo stato di emergenza. Per fratelli d’Italia, infine, occorre una moratoria sui servizi essenziali e mettere a sistema le risorse per far uscire dall’isolamento i nostri territori”.

Lo dichiarano in una nota i deputati di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini, capogruppo FDI in commissione Bilancio e Lucia Albano, eletta nella regione Marche.