Scuola, Bucalo: Le macerie Azzolina difficili da rimuovere

“Le macerie che ha lasciato il ministro Azzolina saranno visibili per tanto tempo, chi arriverà a Viale Trastevere, tra poco o subito dopo le elezioni, dovrà lavorare molto e bene. In questi giorni, con le regioni che stanno riprendendo le lezioni in presenza, al 50 o 75%, continuano ad emergere lacune programmatiche. Dirigenti lasciati al loro destino, limiti della Dad, banchi a rotelle rottamati, mobilità pubblica insufficiente. Fratelli d’Italia continua a lavorare per il bene della scuola proponendo emendamenti al milleproroghe su docenti immobilizzati, vincolo quinquennale, inseganti di sostegno e concorsi”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo responsabile scuola del dipartimento istruzione di Fdi.

Condividi