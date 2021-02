Difesa – Missione Leonte in Libano, Deidda: Bentornata alla Brigata Sassari orgoglio della Sardegna e auguri alla Brigata Alpina Taurinense

“Bentornata alla Brigata Sassari e grazie per tutto il lavoro svolto in Libano. I nostri uomini non solo hanno garantito sicurezza e pace, ma si sono fatti anche promotori di molteplici iniziative solidali e benefiche in tutti questi mesi della missione. Con il Comandante Di Stasio, gli ufficiali e i sottufficiali hanno portato in alto la bandiera tricolore e quella dei nostri 4 mori, distinguendosi per le loro doti e abilità sul campo. Auguri alla Brigata Alpina Taurinense che subentra nella missione e non mancherà anch’essa di prestare il prezioso aiuto al Libano, Nazione a cui ci lega, da sempre, una profonda amicizia”, è quanto dichiara il Capogruppo di FdI in Commissione Difesa, Salvatore Deidda

Condividi