Turismo. Lollobrigida: ‘Suoniamo la montagna’ per non spegnere riflettori su settore

“Fratelli d’Italia è al fianco degli operatori del turismo montano e sostiene l’iniziativa SuoniAMO la montagna. Campanili, campanacci e sirene fatti suonare per un minuto, alle 10 di questa mattina, a pochi giorni dall’inizio dei Mondiali di sci a Cortina, per richiamare l’attenzione su un settore particolarmente falcidiato dalla pandemia e che ha tanta voglia di ricominciare. Tantissime le adesioni di campioni dello sci e dei gestori degli impianti sciistici, un comparto nevralgico che genera miliardi di Pil nell’indotto diretto e indiretto ed è fermo dall’inverno scorso. Grazie all’assessore al Turismo della Regione Lombardia e medaglia d’argento nello slalom speciale di Sestriere nel 1997, Lara Magoni, e al direttore della rivista Sciare, Marco Di Marco, per l’organizzazione di questa iniziativa volta a non far spegnere i riflettori su un settore che sta pagando un prezzo altissimo”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

