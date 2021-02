Immigrazione, Meloni: Per FdI difesa confini rimarrà priorità, in Parlamento continueremo a proporre blocco navale per fermare partenze e stop a Ong taxi del mare

«Riprendono gli sbarchi sulle coste italiane: il Governo ha indicato Augusta come porto sicuro per la Ocean Viking della Ong Sos Mediterranée, che trasportava 422 immigrati. Per Fratelli d’Italia la difesa dei confini e la lotta all’immigrazione incontrollata di massa rimarranno priorità e in Parlamento continueremo a sostenere le nostre proposte: blocco navale al largo delle coste libiche per fermare le partenze, centri sorvegliati per chi entra illegalmente, rimpatri immediati per chi non ha diritto alla protezione internazionale e stop alle Ong taxi del mare. È in gioco anche la nostra credibilità in Europa, che da tempo chiede all’Italia di difendere i confini esterni e di non essere più la principale porta di accesso alla UE dell’immigrazione clandestina».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.