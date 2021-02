Basilicata, Donzelli: Bene ingresso consiglieri regionali in FdI

La coerenza è contagiosa. Il partito continua a crescere

“La coerenza è contagiosa: Fratelli d’Italia continua a crescere. I consiglieri regionali Quarto e Baldassarre sono due ingressi importanti per qualità e consenso. Il nostro gruppo in Regione Basilicata e il nostro assessore Gianni Rosa sosterranno il Presidente Vito Bardi e il buongoverno regionale con ancora più forza. E in tutta Italia in queste ore i telefoni delle nostre sedi stanno squillando continuamente: cittadini semplici, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni che ci chiedono come iscriversi a Fratelli d’Italia”.



Lo dichiara Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia.