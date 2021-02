Governo, Donzelli: No a maggioranza minestrone

“Le idee non sono un vestito che cambia a seconda dell’occasione”



“Mentre in queste ore tutti discutono di ministri e sottosegretari il contributo di Fratelli d’Italia rimane sui temi. Abbiamo consegnato a Draghi sei dossier con le nostre proposte, perchè per contribuire al bene dell’Italia ed essere patrioti non è necessario avere qualche poltrona. Noi staremo all’opposizione di una ‘maggioranza-minestrone’ ma saremo disponibili a votare i singoli provvedimenti che ci convinceranno. Per noi le idee non sono un vestito che cambia a seconda dell’occasione: andremo al governo quando gli italiani ci daranno la maggioranza”.

Lo ha detto intervenendo ad Agorà il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.