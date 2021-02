«Non dimenticherò mai la frase che Franco Marini disse al suo collaboratore andando via da Atreju: “Guardali, loro sono l’ultimo movimento giovanile rimasto. C’è molto da imparare qui dentro.. ”. Un pensiero commosso per la scomparsa di Franco Marini da me e da Fratelli d’Italia. Se ne va un uomo che dedicato la sua vita alla politica e alla difesa dei lavoratori”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.