Vi presento Sovrana Bellezza! 

Giovedì 11 febbraio alle 17 il libro “Sovrana Bellezza” , uscito dalle stampe a fine dicembre, farà il suo debutto. La data coincide con l’uscita del volume in tutte le librerie.

La presentazione sarà in streaming, come le necessità del momento richiedono e avverrà alla presenza di esponenti della cultura, della politica e dello spettacolo. Parteciperanno i protagonisti di Sovrana Bellezza, brillanti esponenti di arti diverse, estrosi, geniali, con una passione per il loro lavoro che affascina e a tratti commuove, se si pensa alla determinazione che li contraddistingue e alla fatica del cammino che hanno percorso per raggiungere le vette dell’eccellenza.

I relatori di ambiti professionali diversi, in apparenza anche molto distanti, daranno un contributo prezioso perché la bellezza si trova nelle arti più varie e la voce di ogni professione e mestiere contribuisce a delinearne il concetto e a esplorarne le infinite sfaccettature.

Parleremo della bellezza che noi italiani sappiamo esprimere come canone di evoluzione, strumento per rilanciare l’economia e promuovere nel mondo l’immagine dell’Italia che vince.

Farà da moderatore Valter delle Donne de “Il Secolo d’Italia”, primo giornalista a scoprire e a scrivere, qualche anno fa, sulla appena nata rubrica “Sovrana Bellezza” mentre le letture di alcuni passi del libro sono affidate a Francesco Certo, prestigiosa voce di RDS.

L’evento potrà essere seguito sul mio profilo Facebook oppure sul canale YouTube Susanna Donatella Campione.

Vi aspetto tutti alla presentazione di giovedì 11 febbraio per parlare di bellezza, di Italia, di noi perché la Sovrana Bellezza siamo noi.