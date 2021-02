Carceri: Delmastro, da grillino Perantoni delirio negazionista

“Delirio negazionista del presidente della Commissione Giustizia della Camera, il grillino Perantoni, che finge di non sapere che grazie ai provvedimenti del suo ministro Bonafede centinaia e centinaia di mafiosi sono stati scarcerati. Peratoni accusa il Presidente Meloni di dire sciocchezze quando a farlo è soltanto lui, visto che la proroga delle norme che permettono le scarcerazioni facili è scritta nero su bianco in uno degli ultimi decreti del Governo Conte. Basta leggere, non ci vuole molto, anche se siamo consapevoli che è una sfida proibitiva per i seguaci del comico Grillo. Perantoni ha la possibilità di correggersi, perché sbagliare è umano ma perseverare è diabolicamente pentastellato”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile Giustizia di FDI.