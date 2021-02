Governo, Fidanza: dubitiamo che questa variopinta maggioranza possa dare risposte coraggiose (video)

“Mario Draghi è sicuramente persona stimata e rispettabile, ma dubitiamo della capacità della sua variopinta maggioranza di poter dare le risposte coraggiose che gli italiani attendono. Per questo Fratelli d’Italia ha fatto una scelta d’amore per l’Italia collocandosi all’opposizione del governo Draghi, impegnandoci a portare sempre avanti le nostre proposte senza bisogno di poltrone. Decideremo se astenerci o votare contro sulla fiducia a seconda della squadra e del programma di governo: due elementi fondamentali per qualunque governo di cui però nessuno sembra interessarsi nel clima di unanimismo intorno a Draghi”. Lo ha detto a Porta a Porta il capodelegazione di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.

