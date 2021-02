Governo: Montaruli, FDI non accetta compromessi al ribasso

“Fratelli d’Italia crede debba esserci un mondo di centrodestra alternativo alla sinistra e ai 5Stelle. Sulla base delle proposte illustrate da Giorgia Meloni al presidente incaricato Draghi continueremo dall’opposizione a lavorare per l’Italia e per l’unità del centrodestra. Non accettiamo compromessi al ribasso o limitazioni come stanno provando a mettere i 5stelle con Grillo”.

Così Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo alla trasmissione “Oggi è un altro giorno” in onda su Rai 1.