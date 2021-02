Aborto, Rauti: solidarietà a preside del liceo Giulio Cesare, ingiustamente oggetto di linciaggio mediatico

“Quanto accaduto al liceo Giulio Cesare di Roma, dove la preside Paola Senesi è stata oggetto di violenti attacchi e critiche per essersi opposta ad un incontro sull’interruzione volontaria di gravidanza, organizzato dal collettivo studentesco Zero Alibi, è inaccettabile e voglio esprimere la mia solidarietà alla dirigente scolastica che ha avuto il coraggio di far rispettare le regole ministeriali”.

E’ quanto dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Isabella Rauti, responsabile del Dipartimento Pari opportunità Famiglia e Valori non negoziabili di FdI.

“Le regole della libertà educativa non possono essere travalicate da atteggiamenti censori, soprattutto quando ad essere oggetto di questi comportamenti è il massimo dirigente di un istituto scolastico – sottolinea la Rauti. Lo svolgimento di questa assemblea era peraltro già stato bocciato dalla maggioranza degli studenti del liceo ma questo non ha impedito ai collettivi di far oggetto la Preside Senesi di attacchi hater sui social”.

“Su temi sensibili come il diritto all’aborto ma anche il diritto alla vita del nascituro è auspicabile ogni confrontato ma – conclude la Rauti – in nessuna dialettica è immaginabile poter subire offese e censure quali la Dirigente scolastica è stata sottoposta, ‘rea’ di aver soltanto sostenuto l’incompatibilità di un dibattito promosso da un collettivo sull’interruzione volontaria di gravidanza col Piano dell’Offerta Formativa della scuola già approvato”.