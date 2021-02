Coronavirus, Deidda: anche la Grecia propone un passaporto sanitario come già richiesto da Fratelli d’Italia in Sardegna

“Condivido pienamente il piano per avere isole immuni alla pandemia portato avanti dal Governo greco e dal Primo Ministro Kyriakos Mītsotakīs che prevede l’utilizzo di un passaporto sanitario internazionale: strumento necessario per facilitare viaggi, garantire la sicurezza e permettere il rilancio turistico. Ricordo che noi di Fratelli d’Italia, in Sardegna, siamo stati tra i primi a proporlo ma, all’epoca, il Ministro Boccia definì la richiesta incostituzionale. Torniamo a ribadire la nostra posizione e ci allineiamo a quella del Governo in Grecia – dove alcune Isole sono già oggi Covid free – per trovarci pronti alla prossima stagione turistica non bisogna ripetere gli errori del passato. Urge valutare e provvedere alla creazione di un passaporto sanitario e la priorità dei vaccini per gli operatori turistici, come già richiesto dal Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, per permettere loro di lavorare in piena sicurezza. Soltanto in questo modo riusciremo a salvare l’intera stagione turistica”, è quanto dichiara Salvatore DEIDDA, Deputato di FdI.

Condividi