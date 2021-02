Governo: Delmastro, se in continuità con Conte esprimeremo nostre perplessità

“Dall’opposizione Fratelli d’Italia offrirà il proprio sostegno al governo Draghi su tutti quei provvedimenti che saranno utili alla Nazione così come in passato ha votato a favore dello scostamento di bilancio e la proroga del blocco dei licenziamenti. Sulla campagna vaccinale bisogna correre con meno divieti e più programmazione, studiare protocolli per consentire alle aziende di aprire in sicurezza piuttosto che inventare lunari codici Ateco per chiuderle. Se invece, dal governo Draghi arriveranno temi che sono in continuità con il governo Conte e la gestione fallimentare di Arcuri, dalle mascherine ai banchi a rotelle per arrivare al piano vaccinale, allora esprimeremo le nostre perplessità”.

Cosi Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia, intervenendo alla trasmissione Agorà in onda su RAI 3.