“Per essere utili all’Italia non è necessario entrare in una maggioranza minestrone insieme a Pd, M5S e Renzi. Fratelli d’Italia che rimarrà all’opposizione ha già presentato a Draghi proposte concrete per economia, salute, scuola, sicurezza e difesa degli interessi nazionali e voterà solo quei provvedimenti che serviranno agli italiani”.

Così Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia.