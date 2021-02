Piemonte, Bongioanni: interventi immediati per il “bistrattato e dimenticato” settore del turismo

Il mondo del turismo è senza dubbio uno dei più penalizzati dalla pandemia e dai vari decreti restrittivi insieme al settore delle palestre e dello sport: l’assenza di movimento delle persone, infatti, ha tagliato le gambe a ogni ambizione di normalità per gli albergatori. “Quella che però è una beffa, tra l’altro arrivata in questi giorni, è che con il Decreto Natale il Governo ha stabilito ulteriori ristori per i settori dei pubblici esercizi, escludendo però gli alberghi perché risultavano aperti”, attacca Bongioanni.



Per il presidente della VI Commissione, tra divieti e chiusure, il Dpcm emanato dal Governo prima di Natale ha ingessato il mondo del turismo piemontese: “Questo ha comportato un mancato guadagno per le realtà ricettive e un’ulteriore perdita perché avevano provveduto ad approvvigionamenti e a pagare dipendenti, senza poter lavorare: oltre al danno, anche la beffa. Abbiamo perso un valore economico in Italia di 13 miliardi di euro”.



“Questa mattina un albergatore della provincia di Cuneo mi ha inviato una lettera arrivata dall’Agenzia delle Entrate dove alla voce ‘ristori per il periodo natalizio’ c’è scritto zero”, racconta Bongioanni. “Io credo che il nuovo Governo dovrà intervenire immediatamente su questo errore diventata una beffa per il settore più penalizzato e oggetto di una speculazione pericolosissima: diversi soggetti, infatti, si stanno facendo avanti presso le strutture ricettive, proponendo di rilevarle a un terzo rispetto al valore di mercato”, rivela il capogruppo di Fdi.



Proprio per cercare di dare una spinta alla ripartenza del turismo, Bongioanni ha quindi scritto una proposta di legge, assegnata nella conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari: “Farò un confronto con il presidente Cirio, i capigruppo e gli attori del turismo e la caricherò sul sistema. Vedremo se arriverà in tempi veloci un’approvazione. E’ una proposta di legge che rivoluziona il sistema turistico piemontese”.



Annuncio anche che nel maxi emendamento, che sarà poi l’intervento più importante del bilancio del 2021, ho già chiesto forti interventi nei confronti del settore turistico, sia con la riproposizione i voucher che hanno già salvato la scorsa estate, sia su uno strumento legislativo in approvazione sulle strade turistiche a firma mia e altri interventi che aiutino a ripartire un settore che ha dato tanto al Piemonte, ci ha fatto luccicare agli onori del mondo e oggi sta soffrendo più di altri.

Condividi