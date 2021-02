Rauti: aggregare famiglia a politiche sociali “4,5mld non siano investiti in ideologia gender ma su questioni femminili”

Premesso che FDI la questione delle Pari opportunità l’ha risolta alla radice, avendo l’unico leader donna a capo di un partito e l’unica donna presidente di partito europeo (ECR), è interessante la proposta avanzata nel Manifesto “Donne per la Salvezza” di istituire il ministero delle Pari Opportunità con il portafoglio, ma va contestualizzata e perimetrata.

Condivido – come ho dichiarato all’Agenzia DIRE, intervenendo nel dibattito che ne è nato – l’idea di non dare alle Pari Opportunità la delega alla Famiglia come quasi sempre accaduto in passato, ma di aggregare la Famiglia alle Politiche sociali perché la famiglia non è una questione di donne, ma è una questione cruciale per la politica e per la società. In merito ai fondi del Recovery, ci sono da gestire 4,5 mld e crediamo che non debbano essere impiegati nei progetti dettati dall’ideologia gender ma nelle tante questioni femminili rimaste irrisolte e aggravate dalla pandemia; come l’occupazione femminile che va favorita, incentivata e che ha anche un risvolto economico in quanto più donne occupate significa aumento del PIL. E’ necessario inoltre investire sulla natalità per favorire le libere scelte di maternità e paternità e uscire dall’inverno demografico perché nessun sistema di welfare può reggere alla congiuntura dell’invecchiamento della popolazione con il crollo del tasso di fecondità. Bisogna investire sulle infrastrutture sociali e sui modelli di welfare di prossimità per offrire servizi alla persona, alle famiglie ed ai gruppi vulnerabili; servono più asili nido, riducendo le differenze territoriali ed estendendo gli orari e periodi di apertura. Su questi e su altri nodi Fratelli d’Italia ha presentato specifiche proposte di legge nonché emendamenti a tutti gli atti del governo più importanti e ha inserito questi temi anche nella sua bozza di proposte al Recovery Plan che ha dimenticato famiglia e natalità.

Diamo il nostro contributo di idee e contenuti, da opposizione patriottica e responsabile, agli interessi dell’Italia.

Condividi