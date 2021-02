Recovery, Delmastro: prendiamo soldi in prestito per monoclonali poi li regaliamo ad altri paesi (Video)

“E’ una scelta folle prendere soldi in prestito dal Recovery Plan, perché è così che vengono finanziati gli anticorpi monoclonali. L’Aifa ha detto che i monoclonali sono utili e il Governo reperirà in un capitolo a debito del Recovery fund i 400 milioni di euro che occorrono. Il viceministro Sereni, all’interno dei 5,3 miliardi di euro per la Cooperazione internazionale, ha disposto 619 milioni di euro a dono, cioè di regali in giro per il mondo. Per Fratelli d’Italia, invece, prima di aiutare il resto del mondo e indebitarsi con l’Europa per i monoclonali, il nostro governo dovrebbe risolvere i problemi degli italiani, dirottando i 400 milioni della cooperazione internazionale all’acquisto dei monoclonali”.

Così Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Esteri.