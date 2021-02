Scuola, FdI: Solidarietà a professoressa Giulio Cesare

Violenta campagna di demonizzazione per aver applicato normativa

“Piena solidarietà alla professoressa Paola Senesi, dirigente scolastico del Liceo Giulio Cesare di Roma, oggetto in queste ore di una violenta campagna di demonizzazione solo per avere fatto il suo lavoro e aver applicato la normativa vigente. In tutta questa vicenda di censorio c’è unicamente l’attacco ideologico a chi si è limitato a compiere il suo dovere”.

Lo dichiarano le deputate di FdI, Paola Frassinetti ed Ella Bucalo, rispettivamente vicepresidente della commissione Cultura della Camera e responsabile scuola del partito.