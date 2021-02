Governo, Caramanna: Buon lavoro a ministro del Turismo

“Formulo i miei auguri di buon lavoro al ministro del Turismo Massimo Garavaglia che avrà il compito di aiutare la ripresa di un settore tra i più colpiti dalla pandemia. Ricordo che fu proprio il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ad avere formalmente chiesto al Presidente Draghi che un settore così importante per la nostra economia avesse un dicastero dedicato”. Così in una nota il responsabile nazionale Turismo di Fratelli d’Italia, Gianluca Caramanna. “Così come Fratelli d’Italia ha denunciato gli accorpamenti della delega del Turismo durante il governo Conte uno al ministero dell’Agricoltura e durante il Conte due al ministero dei Beni Culturali. Dall’inizio della pandemia lo scorso anno chiediamo lo stato di crisi per il Turismo. Abbiamo ascoltato quotidianamente le associazioni di categoria e ora auspichiamo arrivino risposte rapide e risolutive”.

