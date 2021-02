Governo, Galantino: è un Conte ter senza Conte

“Il Governo dei “migliori” è un Conte-Ter senza Conte più alcuni “tecnici” chiamati a rispondere alle straordinarie necessità del momento: tutti insieme in quel che si può definire un minestrone. FDI tiferà per l’Italia senza se e senza ma e si augura che l’esecutivo faccia il bene degli italiani, ma mai come in questo momento è necessaria un’opposizione responsabile che vigili sui lavori del Parlamento ed è quello che faremo con in testa il nostro leader Giorgia Meloni: l’unica figura politica coerente e affidabile”.

Cosi Davide Galantino, deputato di Fratelli d’Italia.