“Un governo di compromesso, molto sbilanciato a sinistra, evidentemente in perfetta continuità con chi lo ha preceduto. Fratelli d’Italia ha fatto bene a restarne lontano, però confermiamo che in Parlamento svolgeremo un’opposizione responsabile nell’interesse della Nazione, come sempre”.

Lo ha detto al Gr1 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.