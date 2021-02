Governo, Lollobrigida: orgogliosi di essere opposizione

“Orgogliosi di essere all’opposizione. Questo è un governo arlecchino da cui non ci aspettiamo granché. Doveva essere governo tutto tecnico ed è per due terzi politico. Dovevano esserci i migliori e si è lavorato col manuale Cencelli. Doveva perseguirsi la parità di genere ma sono solo otto le donne all’interno di questo esecutivo che. L’unica sorpresa gradita è l’istituzione del ministero del Turismo che Giorgia Meloni aveva chiesto a Draghi nelle consultazioni e pubblicamente, rappresentando una nostra battaglia storica. La nostra sarà un’opposizione patriottica: sosterremo solo i provvedimenti che riterremo utili contrastando quelli che riterremo dannosi. Dopo aver visto tante riconferme di disastrosi Ministri Contiani in ruoli strategici non ci aspettiamo granché”.

Lo ha detto intervenendo a Tg2 Post il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.