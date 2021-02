Coronavirus, chiusura impianti sciistici fino al 5 marzo, Deidda: Anche il Governo Draghi penalizza il settore. Basta continuità metodo Conte

“Il Governo Draghi, annunciando la chiusura ulteriore degli impianti sciistici fino al 5 marzo, attraverso l’ordinanza del Ministro della Salute Speranza, prosegue la pessima attività del Governo Conte nel metodo e nella sostanza. Un intero comparto che è stato bloccato fino ad oggi e si era organizzato per ripartire cercando di salvare la stagione, non ha fatto in tempo a riattivare gli impianti che subito è stato bloccato. Alle mancate entrate si aggiunge il danno delle risorse impiegate per le riaperture, con la solita promessa offensiva di futuri ed ipotetici ristori. In perfetta continuità con il precedente Governo Conte, l’Esecutivo Draghi parte malissimo”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI

