Coronavirus, Ciaburro: Chiusura impianti è follia

Governo Draghi su stessa linea Conte 2

“Il governo Draghi continua sulla stessa linea delle follie restrittive del Conte 2.

Mi chiedo se il ministro Speranza non si renda conto che l’aprire le piste da sci non è uno “scherzo”: da giorni i gestori degli impianti si sono attivati per aprire il 15 febbraio, con tutte le limitazioni dei vari DPCM. Poi oggi il consulente Ricciardi esprime l’ennesima negatività e il ministro della Salute rinvia per l’ennesima volta l’apertura dei comprensori sciistici a distanza di 12 ore dalla presunta apertura. Un’altra presa in giro e mancanza di rispetto per la montagna e tutti i suoi operatori economici. Altre spese fatte, ore sui gatti delle nevi, biglietti venduti, personale assunto è un dietro front a poche ore. Fratelli d’Italia non può accettare queste continue volontà di uccidere in ogni modo la montagna e la gente che la vive e sulla quale ha investito la sua vita. E’ tempo di ripartire, con regole, buonsenso e programmazione, altrimenti non basteranno nemmeno i ristori perché il prossimo inverno non ci sarà più nessuno con la forza di ripartire”.

Lo dichiara Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d’Italia.