Governo. Lollobrigida: Migliori? Opinabile. Milioni italiani hanno bisogno di essere rappresentati

“Governo degli migliori? Definizione opinabile”. Lo dichiara in una intervista a La Verità il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “Chi è il migliore? Il ministro Speranza, in un Paese con il più alto tasso di mortalità da Covid in Europa? Che ha sostenuto Arcuri con il suo disastroso piano vaccinale? O il ministro Di Maio, che non ha una linea sulla politica estera?”, domanda il presidente dei deputati FDI. “Il simbolo di questo governo non è il ministero della transizione ma della transumanza, visti gli spostamenti vorticosi da una sponda all’altra”, aggiunge. Con il governo Conte “c’è una evidente continuità – sottolinea Lollobrigida – . Con la differenza che l’indice di litigiosità salirà alle stelle”. L’istituzione del ministero del Turismo “è una battaglia storica di Fratelli d’Italia. Siamo rammaricati per la cancellazione del ministero dello sport, in un momento di grave crisi del settore. Per il resto, è un governo a trazione di centrosinistra”. “Con Orlando al Lavoro non si potrà fare una riforma a favore delle imprese. E spiegatemi come combattere l’immigrazione irregolare con un ministro che aveva il mandato di cancellare i decreti Salvini”, osserva. Sul rischio isolamento per FDI e sull’elevato indice di gradimento per Draghi, Lollobrigida osserva: “Se anche il 60% fosse favorevole, vuoi dire che il 40% è contrario. Sono milioni di italiani, che hanno bisogno di essere rappresentati”.

