Sci, Caiata: Ennesimo colpo di grazia ad albergatori e ristoratori

“Cambia il governo, ma non cambiano i modi. Forse perché in alcuni casi non cambiano nemmeno i ministri. E così accade che il ministro Speranza, così capace nel gestire la pandemia da meritare la riconferma, a sole poche ore dall’apertura degli impianti sciistici decide di dare l’ennesimo colpo di grazia all’economia di albergatori e ristoratori, che avevano già effettuato ennesimi investimenti per ripartire in sicurezza, che avevano fatto approvigionamenti seppure con estremo sforzo, proprio perché rassicurati non più di dieci giorni fa dallo stesso Ministero della Sanità”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Caiata. “È un colpo anche alla dignità di questi imprenditori, che sono padri di famiglia, che hanno una sola volontà: ricominciare a lavorare.

Perché è questo che chiede la Nazione a gran voce: lavorare in sicurezza. E se non bastasse la gravità del gesto è doveroso rimarcare che tutto ciò accade senza che il Governo attuale abbia minimamente contezza di come rimborsare l’ennesimo fallimento.

Non è più accettabile questo atteggiamento totalmente irrispettoso nei confronti del popolo della montagna”.

