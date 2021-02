Torino, Cirielli: Solidarietà ai militanti feriti, Draghi tuteli la democrazia

“Esprimo la mia solidarietà ai militanti di Fratelli d’Italia di Torino che, questa mattina, sono stati aggrediti mentre facevano attività di volantinaggio e raccolta firme in Piazza Foroni”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e presidente della Direzione Nazionale di FdI Edmondo Cirielli: “Purtroppo, come testimoniato dai dirigenti locali, non è la prima volta che vengono presi di mira dai soliti antagonisti rossi e dai centri sociali, che predicano la democrazia e poi praticano la violenza. Si tratta – aggiunge Cirielli – di un episodio grave che ci dà la misura di quanto sia difficile, ancora oggi, esprimere le proprie idee nel rispetto del dibattito democratico. Mi chiedo cosa abbia fatto finora il riconfermato ministro dell’Interno Luciana Lamorgese – alla quale presenterò un’apposita interrogazione parlamentare in merito a quanto accaduto oggi a Torino – per garantire la sicurezza e la libertà di fare militanza politica nelle nostre città. E mi auguro che il premier Mario Draghi si adoperi affinchè l’unico partito rimasto coerentemente all’opposizione, ossia Fratelli d’Italia, possa democraticamente e liberamente fare attività politica in assoluta sicurezza. Noi, comunque, non ci faremo intimidire da nessuno. Ai due giovani di FdI rimasti feriti auguro una pronta guarigione” conclude Cirielli.

