Coronavirus, Frassinetti: Fdi chiede rispetto e difende interessi settore montagna

“A poche ore dalla prevista riapertura degli impianti da sci la proroga della chiusura fino al 5 marzo, decretata dal Ministro Speranza, è stata un altro duro colpo per il settore della montagna, già in ginocchio dopo un anno di totale inattività.

La riapertura degli impianti da sci, con le conseguenti misure di sicurezza, era già stata predisposta e molti sciatori avevano già acquistato on line abbonamenti e giornalieri. Inoltre, questa disposizione insensata, penalizzerà tuta la relativa filiera, dalle strutture alberghiere ai ristoranti. Fratelli d’Italia, come ha sempre fatto anche in questi mesi, chiede rispetto e continuerà a difendere tutte le categorie colpite: subito ristori immediati per gestori degli impianti, maestri di sci e per tutti i lavoratori del settore”.

Lo dichiara Paola Frassinetti, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione Cultura e Sport della Camera dei deputati.