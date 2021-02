Coronavirus, Zucconi: Draghi intervenga su stop impianti sci

“Prorogando la chiusura degli impianti sciistici fino al 5 marzo a meno di 24 ore dalla loro riapertura, il nuovo Governo dimostra che cambia poco) l’orchestra politica, ma non la musica circa la mancanza di rispetto per migliaia di aziende e di lavoratori. Chi è al Governo la deve smettere di trattare gli operatori del turismo con questa sufficienza e irresponsabilità , di legiferare nei loro confronti senza la giusta attenzione e un adeguato preavviso. Ci chiediamo quali siano stati i dati scientifici a supporto del prolungamento della chiusura e soprattutto quando siano emersi al punto da sconsigliare al Ministro Speranza, la riapertura degli impianti sciistici. Chiediamo al presidente Draghi di intervenire e di assicurare il rispetto di tutte le aziende del turismo montano, garantendo l’immediata riapertura degli impianti sciistici o inviando celermente indennizzi congrui per tutti coloro che verranno vessati da questo provvedimento”.

Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia e Capogruppo FdI in Commissione Attività produttive.