Coronavisrus, Delmastro: chiusura impianti? Neuroni di Speranza concepiscono solo chiusure (Video)

“Appena reinsediato il “migliore” Speranza ha ricominciato a funestare l’Italia con l’unica strategia che i suoi neuroni concepiscono per superare la pandemia: le chiusure. Chiusi gli impianti sciistici con l’aggravante di aver prolungato le chiusure a poche ore dalla riapertura, con sovrano disprezzo per gli sforzi economici e organizzativi dei gestori per le riaperture in sicurezza. Ho depositato una interrogazione per sapere quali siano i dati che giustificano questa scelta, quando siano emersi, perché la decisione è stata comunicata a sole poche ore dalla riapertura e quali siano e quando verranno erogati e come i ristori. Sappia Speranza che c’è qualcuno che ritiene gli italiani cittadini e non sudditi, costretti a digerire tutto passivamente”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.