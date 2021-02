«I conservatori europei festeggiano lo storico risultato di Vox che per la prima volta entra nel Parlamento regionale catalano e si afferma come 4° partito. Un passo importante per continuare a difendere l’unità della loro amata Spagna e costruire un’Europa di nazioni sovrane».

Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei (ECR Party) Giorgia Meloni.